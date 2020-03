Spaccia al parco Della Rovere, inseguito: nigeriano arrestato e ghanese denunciato dalla Polizia

Un arresto e una denuncia per droga è il bilancio dell'operazione della Polizia avvenuta sabato pomeriggio intorno alle 16,30 a Biella. Tutto è partito da un poliziotto libero dal servizio che ha notato i due elementi seduti su una panchina del parco Della Rovere in via Macallè, poco dopo le 16. I movimenti sospetti hanno indotto l'agente ad avvertire immediatamente i colleghi. Nella zona sono convogliate auto della Squadra Volante e uomini della Mobile.

La coppia, in un primo momento, si è liberata degli agenti spintonandoli per darsi alla fuga a piedi. Uno dei due mentre correva ha lanciato nei cespugli alcuni cellophane di marijuana. L'inseguimento non è stato lungo tanto che con una manovra repentina l'auto della Mobile ha bloccato la corsa dello spacciatore in piazza Adua, all'altezza dell'inizio di via Candelo.

Addosso al fuggitivo sono stati trovati diversi grammi della cannabis. In totale la Polizia ha sequestrato circa 80 grammi di marijuana. L'arrestato è un nigeriano residente a Ronco Biellese mentre l'amico, rintracciato dopo un'oretta, è un giovane originario del Gambia, residente a Biella. Per lui è scattata una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale. Il nigeriano comparirà davanti al Gip, nella mattinata di lunedì 9 marzo per la convalida del fermo.