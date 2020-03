Sbaglia la manovra e finisce fuori strada. Incidente ieri alle 12 a Bioglio

Incidente ieri a mezzogiorno a Bioglio. Un uomo di 78 anni nel far manovra con la sua Fiat Panda è uscito di strada. Il biellese, in evidente stato confusionale per diverse patologie presenti, è stato soccorso dall'ambulanza del 118 e dai Carabinieri di Cossato. E' stato poi trasportato in codice verde all'ospedale di Ponderano per le cure del caso mentre l'auto recuperata dal carro attrezzi.