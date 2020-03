La passeggiata nella Bessa le costa 200 euro. La vittima è una biellese di 56 anni

Brutta storia per una 56enne ieri alla Bessa di Mongrando. La donna ha parcheggiato l'auto e si è allontanata per stare qualche ora all'aria aperta e godersi una sana camminata. Al ritorno però si è ritrovato il baule dell'auto scassinato e aperto. Ignoti hanno approfittato della situazione per rubare la sua borsa contenente 200 euro in contante, tutti i documenti e altri effetti personali. Alla biellese non è rimasto altro che sporgere denuncia alle forze dell'ordine.