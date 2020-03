Coronavirus, salgono a 28 i contagi nel Biellese. Corradino: "Fatto positivo, da stamattina solo un caso" VIDEO

Numeri in costante evoluzione che variano di ora in ora. Da 16 come ha riportato la fonte ufficiale dell'Asl di Biella o 19 letto sul sito del Ministero della Salute, Biella passa oggi a 28 pazienti positivi al test del Coronavirus, molti dei quali ricoverati in ospedale.

In isolamento volontario (quarantena) sarebbero invece circa 90. Questi i dati in aggiornamento che vede una crescita sostanziale di casi nella nostra provincia. Un picco rilevante probabilmente dovuto alla positività di una ultra 60enne addetta alle pulizie in diverse famiglie.

A confermare ancora questi numeri il sindaco di Biella Claudio Corradino nel consueto appuntamento in diretta social: "Un fatto è sicuramente positivo, da stamattina solo un caso nuovo. Motivo di speranza. Non abbassiamo la guardia, non spaventiamoci ma non siamo faciloni, perchè il virus esiste. Domani non ci sarà il consueto ricevimento, a scopo prudenziale seguiamo le direttive del Ministro della Salute. Rimane comunque il numero del comune a disposizione, 01535071. Potrete chiamarmi nel pomeriggio. Abbiamo incontrato le associazioni di categoria e vedremo cosa riusciremo a fare. L'intenzione di un aiuto concreto c'è. I bar frequentati dai giovani hanno autonomamente deciso di chiudere dopo le 18 per evitare assembramenti. Ripeto, usate comportamenti prudenti ma non abbiate paura, niente panico, non diamoci la mano, torneremo a darcela speriamo il prima possibile. Nei supermercati cerchiamo di non essere affollati. Teniamo presente queste norme e supereremo questa difficoltà. Speriamo di rientrare alla normalità il più presto possibile".