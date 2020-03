Coronavirus, da oggi scattano i controlli alla stazione di Biella per passeggeri in arrivo da "zone rosse"

Scatta da oggi il controllo passeggeri sui treni in arrivo alla stazione Biella San Paolo. Si tratta di una misura precauzionale emessa dal questore Gianni Triolo per i mezzi di trasporto in entrata in città dalle "zone rosse", Santhià e Novara. Si tratta quindi di un ulteriore controllo, a campione, visto che dovrebbe essere eseguito anche nelle città di partenza, durante il quale gli agenti della Polizia verificheranno i perchè dell'arrivo in città dei passeggeri. Verrà fatto compilare un'autocertificazione che specifichi la reale motivazione.

Nel caso di dichiarazione mendace, il viaggiatore potrà incorrere in una doppia denuncia per violazione dell'ordinanza e falso. Ad oggi siamo ancora in una fase non restrittiva e il consiglio delle forze dell'ordine è comunque quello di non muoversi se non strettamente necessario. Sulle strade diverse pattuglie dei Carabinieri stanno dislocandosi sulle principali arterie in entrata a Biella: Trossi, villanova, Cavaglià, Alice Castello e Masserano. Anche in questo caso sarà obbligatorio compilare l'autocertificazione.