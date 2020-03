Varallo si affida alla Madonna Incoronata

A Varallo cerimonia a porte chiuse per la Madonna Incoronata. "Affidiamo a Lei, che salvò Varallo e la Valsesia dalla peste del Seicento questo difficile momento che stiamo attraversando - scrive don Collarini-. Le chiediamo di poterlo vivere insieme con speranza e fiducioso abbandono in suo Figlio Gesù".E ieri come da disposizione della diocesi do Novara le cerimonie sono state a porte chiuse.