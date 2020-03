Pavignano, giornate di Carnevale alla scuola dell’infanzia FOTO

Prima della chiusura delle attività didattiche, presso la scuola dell’infanzia di Pavignano si sono tenute due giornate di festa. Giovedì 20 febbraio la festa di Carnevale ha avuto come tema la sostenibilità ambientale, in linea con l’adesione dell’Istituto Comprensivo Biella alla Rete SHE (School for Health in Europe La Rete Europea delle Scuole che Promuovono Salute) e con il percorso Lilt legato ai sani e corretti stili di vita che, a partire dallo scorso anno, insegnanti e bambini stanno svolgendo a scuola. Prezioso è stato il contributo delle famiglie, coinvolte nella preparazione dei vestiti di Carnevale dei bambini.

Questi ultimi hanno partecipato alla sfilata delle maschere e a frenetici balli, mostrando i loro costumi fantasiosi e colorati, realizzati con materiali di recupero. Ovviamente non sono mancati spuntini golosi! La festa è proseguita all’aperto con la classica pignatta e con altri giochi di movimento, e si è conclusa con un pic-nic in giardino. La sera di venerdì 21 febbraio, le luci si sono spente ed è iniziata la Notte dei Racconti – Storie in cielo e in Terra. In un’atmosfera silenziosa e magica, genitori e bambini dell’Asilo Nido e della Scuola dell’Infanzia di Pavignano (l’evento, organizzato dalle educatrici dell’Asilo Nido, è parte delle attività di continuità, che si svolgono con cadenza mensile con l’obiettivo di facilitare il passaggio tra i due ordini di scuola), hanno fatto da platea ai racconti narrati dalle maestre.

Iniziando con la “filastrocca impertinente” e con la novella “la strada di cioccolato” di Gianni Rodari, è seguito un gioco divertente in cui i bimbi hanno assaggiato, infilando la mano in degli scatoloni, diversi tipi di cibo, cercando appunto la loro “strada” per trovare il premio finale…l’ambito cioccolato. Un percorso sensoriale, affrontato a piedi nudi dai bambini, ha segnato il passaggio dalla Scuola dell’Infanzia all’Asilo Nido, giunti nel quale i bimbi hanno ascoltato, meravigliati dalla visione delle luci appese al soffitto a ricreare il cielo stellato, il racconto “il cielo è di tutti”.

Prima di ascoltare l’ultima storia, i piccoli protagonisti hanno poi sperimentato l’attività di semina in vasetti, piccoli regali in ricordo della serata ed in linea con il progetto ”orto”, che ormai da anni si svolge nel plesso scolastico e che ha tra le sue finalità, l’attenzione alla cura dell’ambiente e l’alimentazione “sostenibile”. E’ stata poi la volta della storia raccontata dall’ Omino della Pioggia, nella quale i bambini, percorrendo il sentiero luminoso, giungevano di fronte al simpatico omino, per poi essere bagnati dalle sue gocce di pioggia. La serata si è conclusa con una cena a base di polenta concia, fagioli e dolci, abilmente preparati dalla cuoca Giovanna dell’ Asilo Nido.