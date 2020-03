Lavori in corso a Biella, i principali cantieri stradali in programma dal 9 marzo

Nuovo aggiornamento sui cantieri stradali in corso nella Città di Biella a partire dal 9 marzo. Dalle 7,30 di lunedì e fino alle 18 dell’11 marzo e nelle giornate di giovedì 12 e venerdì 13 marzo (dalle 7,30 alle 18) è istituito lo stop alla circolazione in via Seminari, da via Arnulfo a via Duomo. L’occupazione del suolo pubblico si rende necessaria per la rimozione di una gru edile.

Resta in vigore fino al 15 marzo l’ordinanza numero 196 riferita a via Marocchetti, è sospesa la circolazione nel tratto compreso tra via Italia e piazza Battiani. Proseguono i lavori per il ripristino della pavimentazione. Dalla prossima settimana è prevista l’apertura di un cantiere (per lavori di urbanizzazione primaria) lungo via Mombarone, nel tratto tra via Pajetta e il civico 8.

Dal 13 al 18 marzo proseguono poi i lavori in via Piemonte per la sostituzione della rete gas metano: strada chiusa nel tratto compreso tra corso 53° Fanteria e via Lombardia. Avanzano i cantieri già aperti durante le scorse settimane di via Ogliaro nel tratto del versante San Gerolamo in cui da ormai tre anni insiste un movimento franoso e lungo via Lamarmora per il rifacimento delle cubettature.