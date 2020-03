Coronavirus, treni deserti, viaggiatori anche con la mascherina di protezione. La stazione di Biella è vuota

Poca gente e diversi, con la mascherina protettiva sul viso, scendono dal treno mentre la stazione è deserta. Questa è la situazione di oggi pomeriggio, lunedì 9 marzo, che si incontra sui vagoni in arrivo da Santhià e Novara, alla stazione di Biella San Paolo. "Sembra una situazione quasi al limite del reale- commenta una 40enne viaggiatrice biellese in arrivo da Torino-. Un silenzio assordante. E' vero che solitamente non c'è molta gente, mai come oggi però". E da quello in arrivo da Novara sono scesi una ragazza e un uomo. E quello dopo ancora da Santhià, il numero non cambia di molto.

Mancano gli studenti, gli universitari che solitamente frequentano i locali di Biella San Paolo. Tutti fermi, scuole chiuse per il decreto ministeriale, per ora fino al 15 marzo. Possibile però che questa data slitti ancora in relazione agli aumenti giornalieri di casi positivi al Covid 19, in Piemonte. Ma la gente comunque inizia a recepire i consigli di non muoversi, di restare a casa, se non per motivi strettamente gravi o lavorativi.

Nel momento in cui siamo chiamati al più alto senso civico, qualcuno o forse più di quelli che ci si poteva per ora aspettare, rispondono presente. L'Oms (Organizzazione Mondiale della Sanità) consiglia l'uso delle mascherine qualora si possa pensare di essere un soggetto a rischio (anziani) oppure di essere venuto a contatto con persone positive ma anche per limitare la diffusione del virus in aggiunta ad altre misure di igiene respiratoria e delle mani.