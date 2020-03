ACI Biella, intervista al presidente commissione sportiva Claudio Bergo: "Territorio piace e attira molti piloti" VIDEO

Nel corso degli ultimi anni Biella è tornata al centro per passione motoristica, con tante gare e tante manifestazioni di cui ACI va molto fiera. E tutto questo non sarebbe possibile senza la commissione sportiva dell’Automobile Club di Biella.

“Il compito della commissione sportiva di ACI è quello di regolare il mondo agonistico delle gare – spiega Claudio Bergo, presidente della commissione sportiva di ACI – Tutte le gare automobilistiche competitive devono essere vagliate dall’ACI, quindi oltre ad aiutare gli organizzatori delle varie manifestazioni, la commissione tutela soprattutto il territorio, andando a controllare quelle manifestazioni che potrebbero non essere regolari, soprattutto quelle agonistiche”.

Manifestazioni che si riconfermano un successo nel panorama motoristico del Biellese. “Negli ultimi sul nostro territorio anni sono ritornati i motori, come una volta – aggiunge Bergo - Gare di regolarità, classiche, turistiche, sportive, valide per il campionato italiano, rally storico e rally moderno. A Biella abbiamo diverse manifestazioni e proprio per questo dobbiamo fare attenzione che tutto si svolga nel migliore dei modi. Non può esserci una manifestazione motoristica a Biella che non sia stata prima vagliata da ACI e dalla commissione sportiva”.

Anche quest’anno si riconfermano i numerosi appuntamenti per gli appassionati di motori. “Quest’anno abbiamo quattro gare per il campionato italiano, tra regolarità e rally – termina il presidente della commissione sportiva - Il bello di Biella è che attira sempre molti piloti. Fortunatamente le nostre gare piacciono, sono organizzate molto bene, quindi abbiamo sempre molti piloti che aderiscono, e questo è un bene per tutto il territorio”.