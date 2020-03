Coronavirus, rinviata Edilnol-Scafati

Edilnol Pallacanestro Biella comunica che il match contro la Givova Scafati, in programma al Biella Forum mercoledì 11 marzo alle 17 è rinviato a data da destinarsi. La decisione, presa da Lega Nazionale Pallacanestro a seguito del Decreto PCDM firmato dal Governo, non riguarda solamente il match dei rossoblù ma tutte le gare del campionato di A2 Old Wild West che risulta ufficialmente sospeso.