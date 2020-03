Coronavirus, Ordine dottori commercialisti e esperti contabili Biella emana provvedimento per iscritti

Il Consiglio dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Biella, in occasione della crisi epidemica causata dal coronavirus, ha emanato, a favore di tutti i propri iscritti, delle loro famiglie, dei collaboratori di studio e dei clienti, un provvedimento teso, anche in mancanza di precise indicazioni nazionali, a tutelare la salute e la continuità professionale degli studi, che restano un fondamentale cardine dell’economia locale e nazionale, e come tale vanno tutelati per l’interesse pubblico che rappresentano.

Qui di seguito il provvedimento integrale: Coronavirus - Provvedimento del Consiglio dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Biella, a firma del presidente Domenico Calvelli: “Care Colleghe e cari Colleghi, le condizioni ambientali dettate dall’epidemia di coronavirus inducono il nostro Consiglio dell’Ordine, anche in carenza di più precise indicazioni nazionali, a prendere autonomamente provvedimenti a tutela degli iscritti, dei loro collaboratori e delle loro famiglie.

1: la formazione è cruciale: lo scrivente Ordine terrà conto a favore degli iscritti, per il periodo di emergenza, di ogni conseguente carenza di crediti formativi. Riteniamo più importante la salute degli iscritti e le conseguenze sociali che deriverebbero da un collasso del sistema sanitario ed economico, piuttosto che un pedissequo rispetto dell’obbligo formativo;

2: invitiamo tutti a consigliare, ove possibile, alla propria clientela di prediligere, se fattibile ed utile, contatti con i Vostri studi con mezzi telematici;

3: provvederemo a raccomandare caldamente agli enti formatori terzi, che non dipendono organizzativamente dallo scrivente Ordine, di prediligere la formazione in e-learning, evitando aggregazioni in spazi chiusi;

4: consigliamo i Vostri Studi di valutare, con i consulenti informatici e ove possibile ed utile, la possibilità di adottare procedure di smart working e vpn (rete virtuale privata).

Il valore della salute di chi opera nei nostri studi (colleghi e collaboratori) e della continuità operativa degli stessi emerge particolarmente in questa difficile situazione: l’Ordine ha infatti il preciso dovere di intervenire, seppur con i limitati mezzi di cui dispone. Restiamo a Vostra disposizione”.