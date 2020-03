Coronavirus, nuove disposizioni sul territorio del Comune di Biella

Il nuovo DPCM 8 marzo 2020 presenta per il territorio nazionale e quindi anche per Biella, che non rientra nella zona rossa, le seguenti disposizioni (valevoli fino al 3 aprile): sospese tutte le manifestazioni e gli eventi, compresi cinema e teatri, in ogni luogo, sia pubblico che privato; sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale bingo, discoteche e locali assimilati; con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione; sospesa apertura di museo e biblioteche; sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri; chiese aperte ma con misure per assicurare la distanza minima tra le perone di almeno un metro; bar e ristoranti aperti ma con obbligo di far rispettare la distanza di sicurezza, a carico del gestore, tra le persone di almeno un metro; con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;

è fortemente raccomandato agli altri esercizi commerciali di garantire misure organizzative per l'accesso dei clienti che non provochino assembramenti e garantiscano il rispetto della distanza di sicurezza tra le persone di almeno un metro; in tutti i locali aperti al pubblico dovranno essere messi a disposizione di utenti e addetti soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani; sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, eccetto quelle a porte chiuse o all’aperto senza pubblico; mentre sono consentiti gli allenamenti sempre a porte chiuse; è confermata la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, compresi i servizi educativi per l’infanzia, fino al 15 marzo; si raccomanda di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari;

Premio Nuvolosa Rinviato Il Premio Nuvolosa - Festival del fumetto in agenda nella giornata di oggi a Palazzo Ferrero è stato annullato. I nomi dei vincitori del concorso verranno resi noti in un prossimo appuntamento, con data da definire non appena sarà terminata l’emergenza.