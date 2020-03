Coronavirus, Loro Piana tiene aperto Verrone ma chiude gli stabilimenti di Novara, Vercelli e Milano

Con senso civico la Loro Piana ha deciso comunque di chiudere gli stabilimenti Vercellesi, Novaresi e Milanesi perché si trovano nella zona rossa, gli unici che rimangono aperti sono Verrone (Biella), Impruneta e Porto Sant'Epidio perché non considerati tali. La situazione comunque rimane in evoluzione di giorno in giorno.

Gli uffici di Milano di Via Turati 30, Via Turati 16/18, Via Monte Grappa 3, Via Dante 16 saranno chiusi domani 9 marzo 2020. Le sedi produttive e uffici ubicati in provincia di Novara e Vercelli di Borgosesia, Via per Valduggia 22, Borgosesia , Via XXV Aprile 35, Quarona, Corso Rolandi 10, Roccapietra - Ghemme - Sillavengo - Mede rimarranno chiuse nei giorni di lunedì 9 e martedì 10 marzo. "E' una situazione difficile e imprevista -commenta il segretario territoriale Uiltec Biella Vercelli, Alessandra Ranghetti- ma sicuramente riusciremo a gestirla come abbiamo gestito altre situazioni. Usiamo il buon senso e non andiamo in panico".