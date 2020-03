Casa della Salute, i poliambulatori restano aperti con il consueto orario VIDEO

I poliambulatori di Casa della Salute sono regolarmente aperti con orario standard (verifica qui sedi e orari casasalute.eu/sedi). Esponiamo di seguito le misure adottate da Casa della Salute per garantire protezione e sicurezza in tutte le strutture:

- Protezioni in plexiglas: Tutte le accettazioni sono state recentemente dotate di protezioni in plexiglas a tutela del paziente e del personale di servizio.

- Mascherine e gel igienizzante: Mascherine protettive, gel igienizzante e guanti in lattice sono a disposizione del personale di Casa della Salute e dei pazienti.

- Intensificazione della sanificazione: Gli addetti alle pulizie, debitamente formati in ambito sanitario, hanno intensificato la disinfestazione e la sanificazione dei locali e delle superfici.

I pazienti sono pregati di attenersi alle direttive del Ministero della Salute.

Casa della Salute vi aspetta in Via Cesare Battisti, 99 a Sandigliano. Per maggiori informazioni: www.casasalute.eu