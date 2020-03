Capriolo sbuca all'improvviso e si scontra con auto: paura a Castelletto Cervo

Attimi di paura sulle strade di Castelletto Cervo. Un capriolo è sbucato all'improvviso in strada ed è rimasto investito nella serata di ieri, 7 marzo. Il conducente ha allertato le forze dell'ordine per l'assistenza del caso ma dell'animale non vi era più traccia. Il mezzo, seppur marciante, ha riportati vistosi danni alla carrozzeria.