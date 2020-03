Cade con gli sci e batte la schiena al Monte Camino, 52enne soccorso con l'elisoccorso

Intervento del Soccorso Alpino nei pressi del Monte Camino. Poco dopo le 14.30 di oggi, 8 marzo, uno scialpinista biellese di 52 anni è caduto in pista riportando un trauma nella parte basse della schiena. Una volta avvertiti i soccorsi, l'uomo è stato raggiunto e medicato, in attesa dell'elisoccorso che, in seguito, l'ha trasportato all'ospedale di Ponderano per gli accertamenti del caso. Non si conoscono al momento le sue condizioni di salute.