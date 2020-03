Biellese in lutto, muore a 51 anni l'assistente capo di polizia penitenziaria Roberto Lamacchia

Il Biellese è in lutto per la prematura scomparsa di Roberto Lamacchia, assistente capo di polizia penitenziaria. Aveva 51 anni. A stroncarlo un brutto male che non li ha lasciato scampo. Sposato e padre di 4 figli, era in servizio presso la caserma di Biella. I funerali avranno luogo martedì 10 marzo, alle 10, nella chiesa parrocchiale di Sordevolo.