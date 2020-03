Biella, ruba una bicicletta ma ha un incidente stradale poco dopo. Ladro biellese denunciato

Rocambolesco furto di bicicletta ieri sera, sabato 7 marzo, dopo le 20 a Biella. Una ragazza di origine cinese di 21 anni, residente in città, si è recata in bicicletta al centro commerciale I Giardini di via La Marmora per fare acquisti di genere alimentare. Terminata la spesa è uscita ma non ha più trovato il suo mezzo parcheggiato nell'area esterna. Sconsolata e pensierosa sul fatto di denunciare il furto, si è avviata verso casa.

Qualche centinaia di metri di distanza, in via Delleani angolo via Schiapparelli, ha notato da lontano un incidente e i lampeggianti delle auto della Squadra Volante della Polizia e dell'ambulanza del 118. Una Ford Focus CMax con alla guida un uomo di 45 anni si è scontrata con un ciclista. Giunta sul luogo dell'incidente, ha riconosciuto la sua bicicletta e si è avvicinata ai poliziotti, affermando. "Quella è la mia bici e me l'hanno appena rubata al centro commerciale". L'incidente è in corso di accertamento degli uomini della Volante per accertare l'esatta dinamica, il ladro è stato trasportato all'ospedale di Ponderano dal quale si è però allontanato poco dopo, volontariamente. Identificato dagli agenti, si tratta di G.D. biellese di 33 anni, ora denunciato dalla Polizia, per furto.