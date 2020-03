Biella, 4 persone bloccate in ascensore: intervento dei Vigili del Fuoco

Intervento dei Vigili del Fuoco questa mattina, 8 marzo, per liberare 4 persone rimaste bloccate all'interno di un'ascensore di un palazzo in via Garibaldi, a Biella. Giunti sul posto, la squadra ha adottato le normali procedure aprendo l'abitacolo e riportando la situazione alla normalità in poco meno di 40 minuti.