Dottorese, imprenditrici, mamme: Il pensiero di Veronese (FdI) per l'8 Marzo

Riceviamo e pubblichiamo:

"L’8 marzo è universalmente considerato il giusto tributo a tutte le donne, per il loro quotidiano impegno, qualunque sia il ruolo sociale di ognuna di loro. Il territorio biellese, rispecchiando la realtà nazionale, vanta la presenza di figure femminili di grande valore che assolvono compiti sempre più impegnativi e di grande responsabilità.

Un particolare riconoscimento al personale femminile medico e paramedico, che in questo particolare momento, non calcola le ore di altruistica abnegazione per rassicurare la popolazione della provincia di Biella che il presidio sanitario locale, ha le capacità organizzative per far fronte ad ogni emergenza. Un doveroso ringraziamento, alle lavoratrici del comparto pubblica sicurezza che ogni giorno mettono a rischio la propria vita per garantire ai cittadini il controllo del territorio.

Sincera ammirazione per tutte le imprenditrici che non si lasciano scoraggiare dall'assurda pressione fiscale operata da un Governo che nulla fa per sostenere l’attività imprenditoriale che se sostenuta adeguatamente, ricollocherebbe il nostro Paese al suo legittimo posto di nazione fra le più capaci e produttive a livello mondiale. Sarebbe atto doveroso, il riconoscimento ufficiale dello spirito di sacrificio delle lavoratrici e madri di famiglia che spesso sopportano un carico notevole di incombenze per conciliare i tempi dedicati alla professione e la cura dei figli.

Le politiche famigliari sono ancora carenti il Governo Italiano non fa abbastanza per promuovere le nascite e supportare i nuclei familiari, ritenuti assi portanti di uno stato che dovrebbe porre al centro dei suoi obiettivi la difesa della cultura nazionale. Fratelli d’Italia per voce della presidente Giorgia Meloni premia virtualmente tutte queste italiane che con la loro tenacia e senso della responsabilità dimostrano amore patriottico per la loro madre terra garanzia identitaria e valore da difendere".