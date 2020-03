8 Marzo: Ponderano diventa Rosso Indelebile per Raffaella Salussolia

Per aiutare le donne, per aiutare Raffaella e per tutte le Raffaelle del mondo è nato un anno fa il progetto RossoIndelebile contro la violenza di genere. RossoIndelebile, oggi 8 marzo, fa tappa a Ponderano con l'inaugurazione di una panchina rossa in via Carducci, di fronte alle scuole. L'evento, organizzato da Artemixia APS e dal Comune di Ponderano, prevedeva alcune performance artistiche che, per motivi legati alle recenti disposizioni in materia di Coronavirus, sono state annullate. Ma l'inaugurazione della panchina si svolgerà regolarmente alle ore 15.