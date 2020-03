Il Biellese magico e misterioso: La festa del fuoco della “Canvaròla” a Torrazzo

Sulla Serra appartata ed antica si celebrava ancora fino a qualche anno fa una festa paganeggiante del fuoco.

Ne fa cenno in un articolo pubblicato nel 1937 sulla “Illustrazione Biellese” uno dei più appassionati etnologi della Serra, Giovanni Zanetto ricordando che nella zona si lavorava ancora la canapa nella “scrigna” e che “questa piccola industria della tela a mano, fatta di canapa che coltivavano sul posto intrecciata con un po’ di cotone che compravano era quasi l’unica risorsa dei nostri vecchi” e per rimarcare l’importanza di questa attività richiamava il nome del “Canavese”, dal piemontese “canva”, antica “canava”, la terra per la coltivazione della canapa.

Ma Zanetto indicava questo richiamo nella piccola toponomastica locale di Torrazzo dove esiste la regione Canvera ma anche dove si celebrava “la tradizionale festa della “Canvarola” (abbruciamento dei ‘canapuli’ sulla pubblica piazza a Torrazzo il 14 agosto) con lazzi, suoni di campane, razzi e sparo di mortaretti”.

Grazie alla preziosa tetimonianza del giovanile ottantatrenne presidente della locale “Pro Loco” Giorgio Menaldo sappiamo che la festa si é celebrata almeno fino agli anni Sessanta proprio la sera precedente la festa patronale della Beata Vergine Assunta quando tutta la popolazione si radunava nella piazza di Torrazzo dopo la messa di novena ed accendeva il grande falò “come rito propiziatorio di pace e benessere”.

Il signor Menaldo ricorda d’aver “vissuto questo evento con profonda gioia anche perchè il falò era sì composto da “magliasi” e “canapuli” (steli e foglie di scarto del granoturco) ma sopratutto da “sils” (felci in dialetto) che noi ragazzi andavano, nei due mesi precedenti, a raccogliere utilizzando la “gaiòta” (carretto a due ruote) per poi ammassarle a seccare in un fienile.

Il rito dell’accensione era preceduto dalla benedizione del Parroco ed attorno al falò si faceva la “curenta” (danza in cerchio, mano nella mano) con la partecipazione di tutta la popolazione e con i giovani che si sfidavano saltando attraverso il fuoco e le “falavospre” (scintille) che salivano alte nel cielo; pure non mi risulta che sia mai successo nulla di male a chiunque. La partecipazione era massima e si concludeva, sulle ceneri del falò, con una bevuta dalla scodella fatta passare di mano in mano. all’accensione del falò il “Giuanin” (Giovanni Menaldo) dall’alto del campanile sparava le “fusëtte” (fuochi d’artificio) ed i “murtaret” (petardi). In cima al campanile sopra alla cella campanaria a 25 metri di altezza é ancora presente la porta di accesso al cornicione dotato di mancorrente da cui venivano lanciati i fuochi”.

Col tempo, questa ritualità popolare é andata perduta e, come si rammarica il signor Menaldo, “il benessere si è mangiato anche la Canvarola” anche se in qualche modo la tradizione non si é interrotta e viene riproposta con luminosi e suggestivi fuochi d’artificio accesi proprio la sera del 14 agosto dopo la novena.

Atteso tutto l’anno, il fuoco della “Canvarola” era davvero un “antico rito celtico propiziatorio”, una cerimonia pagana cristianizzata finita sotto l’implacabile rullo livellatore della modernità e del consumismo irrispettoso delle tradizioni.

