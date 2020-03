Vigliano, interventi sul sottopasso ferroviario di via Marconi

Lavori in corso a Vigliano Biellese. È stata pubblicata sul sito del Comune l'ordinanza di regolamentazione temporanea della circolazione stradale sulla via Marconi, in corrispondenza del sottopasso ferroviario, dal 9 al 13 marzo, giorni in cui saranno al fine di eseguire interventi di sostituzione valvole del gas metano.

L'ordinanza prevede: dalle 8 del giorno 09/03/2020 alle 18 del giorno 13/03/2020, sulla via Marconi, in corrispondenza del sottopasso ferroviario, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Carlo Trossi e la rotatoria “Cervo”: nella corsia di marcia nord-sud (direzione Ronco B.se –Candelo) l’istituzione di divieto di transito per tutti i veicoli con esclusione di quelli al servizio della ditta esecutrice dei lavori; nella corsia di marcia sud-nord (direzione Candelo –Ronco B.se) l’istituzione di senso unico con direzione inversa rispetto la normale circolazione, ossia con direzione nord-sud (direzione Ronco B.se –Candelo); dalle 8 del giorno 09/03/2020 alle 18 del giorno 13/03/2020, alla rotatoria “Cervo”: l’istituzione di senso vietato all’uscita verso la via Marconi, nella corsia di marcia sud-nord (direzione Candelo –Ronco B.se).