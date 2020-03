Più di 200 fedeli e tanti giovani alla messa a cielo aperto di San Paolo FOTO

Oltre 200 fedeli hanno preso parte questa mattina alla santa messa di San Paolo, in via Trento, a Biella. Osservando le vigenti regole di sicurezza mantenendo le giuste distanze tra una sedia e l'altra, la funzione religiosa si è celebrata all'aperto, in un clima sereno, nell'oratorio della chiesa. Alla funzione eucaristica erano presenti molti giovani che hanno ascoltato con grande attenzione l'omelia. Tema principale? L'aiuto e il sostegno alle fasce più deboli.