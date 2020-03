Le imprese femminili risultano in calo nel Biellese (-1,5%), sostanzialmente stabili nel Vercellese (-0,3%)

Sono 3.628 le imprese femminili registrate in provincia di Biella, rappresentano il 20,7% del totale delle imprese provinciali, nell’8,8% dei casi si tratta di giovani imprenditrici sotto i 35 anni e nel 7,4% di donne straniere. Le attività sono prevalentemente concentrate nei settori del commercio e dei servizi alla persona. Rispetto al 2018 presentano un tasso di crescita negativo (-1,5%), allineato a quello mostrato dal sistema imprenditoriale nel suo complesso. Parzialmente diverso il quadro in provincia di Vercelli, dove le 3.651 imprese femminili in numero assoluto sono leggermente di più rispetto a Biella, ma incidono per il 22,8% sul totale delle imprese della provincia, nell’11,4% dei casi sono guidate da giovani imprenditrici under 35 e nell’11% da donne straniere.

Sia pure con diverse percentuali di distribuzione rispetto alla vicina realtà biellese, come meglio evidenziato dalle tabelle di dettaglio, anche in provincia di Vercelli sono i settori del commercio e dei servizi alla persona a vedere la maggior concentrazione di attività. Rispetto al 2018 possiamo parlare di sostanziale stabilità (-0,3% il tasso di crescita). A livello medio regionale piemontese il tasso di crescita è stato lievemente negativo (-0,5%), mentre su scala nazionale l’imprenditoria femminile ha registrato un incremento del +0,6%. Diversi anche gli aspetti per quanto concerne la forma giuridica: se in provincia di Vercelli ben il 73,1% sono imprese individuali, contro una percentuale del 58,1% in provincia di Biella, nella realtà biellese la forma societaria è più radicata (25,4% le società di persone e 13,5% quelle di capitali) rispetto a Vercelli (13,6% le società di persone e 11,6% quelle di capitale).

“L’imprenditoria femminile riveste un’importanza non solo economica ma anche sociale e culturale. Le Camere di commercio, attraverso i Comitati per l’imprenditoria femminile, la promozione dell’informazione per l’accesso al credito e la formazione, da sempre dedicano particolare attenzione per incentivare la presenza delle donne nel mondo dell’imprenditorialità” commenta Alessandro Ciccioni, Presidente della Camera di commercio di Biella e Vercelli.