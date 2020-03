Capo D'Orlando batte Biella 74-68 - Le Pagelle

In un'atmosfera anomala, in una tensostruttura - quale è il palazzetto di Capo D'Orlando - che assomiglia ad una bolla sterile a separare l'interno da un esterno pericoloso, Biella cade, 74-68, sotto i colpi di una Orlandina determinata che conquista con merito i due punti dopo un match condotto dall'inizio alla fine.

A poco serve per Biella vincere i parziali di terzo e quarto quarto. Decisivi sono i primi 20 minuti in cui i Siciliani padroni di casa impongono il proprio ritmo e dettano legge sul parquet amico, nonostante l'assenza di tifosi dettata dalle ben note vicende sanitarie che stanno influenzando la vita in tutta Italia.

Per Biella positivi Lombardi e Saccaggi, unici in doppia cifra e Polite, solido ma non incisivo.

Prossimo appuntamento, per il recupero della 25esima giornata, mercoledì 11 marzo, in casa contro Scafati salvo ulteriori provvedimenti legati al Covid-19. Il match si disputerà alle 17:00, a porte chiuse.

Tabellino



Orlandina Basket Capo d’Orlando

Jon Elmore 20 (4/7, 2/8), Marco Laganà 14 (2/6, 1/2), Akos Keller 13 (6/8, 0/0), Jacopo Lucarelli 12 (2/5, 2/2), Yantchoue joseph Mobio 8 (2/3, 1/3), Simone Bellan 5 (1/2, 0/2), Andrea Donda 2 (1/1, 0/0), Matteo Laganà 0 (0/0, 0/2), Lorenzo Querci 0 (0/0, 0/0), Alberto Triassi 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Neri 0 (0/0, 0/0), Uchenna Ani 0 (0/0, 0/0)

Edilnol Biella

Eric Lombardi 14 (2/4, 2/4), Lorenzo Saccaggi 11 (1/5, 3/7), Ed Polite jr 9 (3/6, 0/3), Giordano Bortolani 8 (2/5, 1/8), Emmanuel Omogbo 8 (2/5, 1/1), Matteo Pollone 6 (3/4, 0/2), Simone Barbante 5 (1/1, 1/1), Daniel Donzelli 4 (2/7, 0/1), Federico Massone 2 (0/4, 0/3), Lodovico Deangeli 1 (0/0, 0/1)

Pagelle

Lombardi 6,5 - Il più positivo dei suoi

Saccaggi 6 - 11 punti e 9 assist, ci prova ma non basta

Polite 6 - Solido, ma opaco

Bortolani 5,5 - Sparacchia ma non manca di iniziativa

Omogbo 5 - Da un Americano è legittimo aspettarsi di più

Pollone 6 - Sempre pronto, anche in attacco

Barbante 6 - 100% al tiro e impatto positivo nei pochi minuti in campo

Donzelli 5 - Fatica, la pausa non gli ha fatto bene

Massone 5 - Ha bisogno di ritrovare fiducia

Deangeli 5,5 - Un punto, ma in questa fase può ritagliarsi minuti preziosi