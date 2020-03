"Tutto andrà bene", l'iniziativa dei commercianti biellesi contro il Coronavirus FOTOGALLERY

86I commercianti biellesi non si arrendono. Con lo slogan "Tutto andrà bene" hanno riempito le vetrine del centro per sensibilizzare i cittadini e affrontare le conseguenze dovute alle restrizioni prese per l'emergenza Coronavirus.

"Si tratta di un'iniziativa nata da alcuni commercianti del centro di Biella che ha poi coinvolto tutti" spiega il direttore di Confesercenti Lorella Bianchetto Buccia. "Un chiaro messaggio per fa comprendere ai cittadini che i commercianti li aspettano a braccia aperte. Inoltre, il Fora Tut è ancora in corso così come la campagna social lanciata da Confesercenti Torino (alla quale hanno aderito anche i commercianti biellesi) "Io vivo la città, io vivo il commercio". Ovviamente, gli esercenti rimangono aperti secondo le norme dettate dall'ordinanza".