La Camera di Commercio consiglia l’utilizzo dei servizi on-line

Considerata l'emergenza epidemiologica da COVID-2019 e viste le disposizioni emanate in materia, la Camera di Commercio di Biella e Vercelli invita l'utenza a recarsi presso gli sportelli, che sono regolarmente aperti, unicamente per l'espletamento di pratiche urgenti e indifferibili, privilegiando, laddove è possibile, l’utilizzo di servizi on-line, modalità in cui il sistema camerale è all’avanguardia, per limitare le occasioni di contatto e il tempo di permanenza negli uffici camerali.

Al fine di ridurre l’afflusso nelle sedi di Biella e Vercelli e presso l’ufficio di Borgosesia si consiglia di utilizzare la posta elettronica, di contattare telefonicamente gli uffici, di consultare il sito camerale www.bv.camcom.gov.it e di seguire i canali social Twitter (@CameraOpen) e Facebook (www.facebook.com/CameraOpenDigital). Le imprese possono estrarre gratuitamente i propri documenti ufficiali accedendo al Cassetto digitale dell’imprenditore - www.impresa.italia.it, mentre è possibile scaricare direttamente sul proprio pc visure, atti e bilanci di altre imprese accedendo al sito www.registroimprese.it.

Per quanto riguarda i Certificati di origine è fortemente consigliata l’adesione al servizio di stampa diretta in azienda. Sono stati, inoltre, rimandati seminari e corsi organizzati dalla Camera di Commercio. Nel caso di accesso a sportelli e uffici camerali gli utenti sono inviatati ad attenersi alle regole precauzionali indicate dal Ministero della Salute.