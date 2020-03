Fermo per la prima volta dopo 50 anni il pellegrinaggio a Oropa

Per la prima volta dopo 50 si ferma il pellegrinaggio della parrocchia N.S. d'Oropa al Santuario di Oropa. La 51esima edizione sarebbe dovuta svolgersi domani, domenica 8 marzo. "Con molto rammarico ed infinita tristezza - dicono i membri dell'organizzazione - causa CoronaVirus, la parrocchia N.S. d’Oropa del Villaggio Lamarmora deve rinunciare (proprio nell’anno della quinta incoronazione della Madonna) al suo cinquantunesimo pellegrinaggio al Santuario di Oropa, che ricorre ogni anno nella seconda domenica di marzo. Dopo cinquanta pellegrinaggi ininterrotti, sempre molto partecipati e fatti con molta fede e sacrificio, si interrompe questa tradizione molto sentita ed attesa da tutto il quartiere". In base agli sviluppi della situazione, alle ordinanze e ai decreti ministeriali, la parrocchia valuterà se e come recuperare questo evento.