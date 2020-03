Coronavirus, l’appello del regista Piergiuseppe Zaia: “Il cinema italiano non deve essere contagiato”

Riceviamo e pubblichiamo l’appello di Piergiuseppe Zaia, fondatore della casa di produzione “Artuniverse” e regista del film “Creators - The Past” (primo kolossal fantasy interamente girato in Italia la cui uscita in tutte le sale è prevista per il giorno 19 marzo), conseguente al decreto de Governo che dispone la chiusura dei cinema:

"Per coerenza e nel rispetto degli esercenti delle sale cinematografiche il film “Creators – The Past” sarà comunque presente in tutti i cinema aperti e faremo in modo che sia proiettato anche in quelli momentaneamente chiusi non appena riapriranno. In merito alla disposizione che riguarda la chiusura delle sale cinematografiche fino al 3 aprile 2020, ritengo che questo sia un provvedimento durissimo che rischia di mettere in seria difficoltà gli operatori culturali. Per il settore si prospettano, dal punto di vista economico e occupazionale, scenari molto difficili. Per limitare i danni, che potrebbero essere apocalittici, è doverosa la coerenza da parte di noi produttori: i film non vanno ritirati o rimandati, bisogna fare in modo che non appena l’emergenza rientrerà le persone ritornino nei cinema. Il Coronavirus non contagerà il cinema italiano!".