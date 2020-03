Coronavirus in Piemonte, salgono i casi positivi. Effettuati finora 1046 tamponi

Sono attualmente 207 le persone risultate positive al test sul “coronavirus covid19” in Piemonte. I pazienti ricoverati nei vari ospedali sono 148, di cui 38 in terapia intensiva. Altre 54 persone sono in isolamento domiciliare. Restano cinque i decessi. Finora sono 1046 i tamponi eseguiti complessivamente, 713 dei quali risultati negativi.