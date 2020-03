Coronavirus, ecco gli orari delle messe al Santuario di Oropa

L'emergenza coronavirus non sta risparmiando nessuno. Anche al Santuario di Oropa, infatti, vi sono alcune restrizioni a causa delle disposizioni del Ministero, ma l'amministrazione si è attrezzata per permettere, nei limiti imposti, la partecipazione ad alcune celebrazioni. Ecco quindi come si svolgerà questo fine settimana della II Domenica di Quaresima.

Primo punto da rispettare è il mantenimento della distanza di almeno un metro tra le persone che assistono alle celebrazioni. Da oggi, 7 marzo, in Basilica Antica sarà possibile trovare alcuni semplici dispositivi (fettucce colorate) volti a disciplinare e facilitare la seduta nei banchi. Quindi, ogni banco della navata centrale potrà accogliere due persone. Chi preferirà assistere in piedi sarà invitato a seguire le indicazioni che i sacerdoti, i membri della Confraternita e gli Amici di Oropa daranno affinché ci si disponga mantenendo le opportune distanze.

Gli orari e le messe

Sabato 7 marzo le celebrazioni seguiranno il consueto orario invernale e saranno aperte ai fedeli. Domenica 8 marzo alle 7,30 la messa sarà aperta ai fedeli, sempre secondo le indicazioni descritte sopra. Alle 12 verrà celebrata una seconda Santa Messa a porte chiuse. Sarà possibile seguirla attraverso l’audio diffuso nel chiostro; la Santa Comunione verrà distribuita dai celebranti all’esterno della Basilica. Queste saranno le uniche messe celebrate nella giornata.

La Basilica Antica resterà aperta per la preghiera personale e le Confessioni dalle 7,30 alle 19 salvo, come detto, nel corso della messa delle 12. Ricordiamo che tutte le celebrazioni in Santuario possono essere seguite online in streaming collegandosi al sito https://www.santuariodioropa.it/funzioni-in-diretta/ e su radio Oropa.