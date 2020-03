Da Diamant Lux di Gaglianico è in arrivo la primavera FOTOGALLERY

Acquistare un lampadario o qualsiasi articolo di illuminazione non è così scontato e semplice come si pensa. L'illuminazione è un dettaglio che va curato nei minimi particolari perché valorizza l'arredamento della casa, dell'ufficio e del giardino.

Per questo da Diamant Lux a Gaglianico troverete personale altamente qualificato per aiutarvi a scegliere al meglio l'illuminazione più giusta per la vostra casa.



Uno degli ambienti che richiede una luce chiara e luminosa è sicuramente la cucina: fulcro della vita di tutti i giorni, la cucina è l’ambiente più vissuto della casa e necessita di essere illuminata nel migliore dei modi.

Da Diamant Lux si possono trovare tante idee alternative che vanno dal tradizionale lampadario da cucina, che può spaziare da punti luce con più lampadine, anche orientabili, a lampadari con più punti sospesi, fino ad arrivare alle modernissime soluzioni con le strisce a led, ideali per ogni tipo di esigenza e ambiente. Per chi invece predilige uno stile più classico, Diamant Lux propone lampadari in vetro, ceramica e metallo.

I lampadari sono tutti rigorosamente con lampadine a led a luce calda o naturale. Per quanto riguarda i lampadari con strisce led, una volta usurate, le strisce potranno essere facilmente sostituite presso il negozio di Gaglianico.

