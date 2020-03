Ricetta: Il mio riso nero con maionese di corallo e trancetti di rana pescatrice gratinati

Ricetta per 4 persone:

1 scalogno

1 carota

1 foglia d'alloro

1 pezzo di sedano (per il brodo)

3,50 g. di riso nero

8 coralli (la parte rossa delle capesante )

olio ex

1pomodoro

q ualche foglia di prezzemolo

sale e pepe q.b.

prezzemolo q.b.

2 tranci di rana pescatrice

1 pomodorino sardo

1 bicchiere di vino bianco

In una pentola media bollite l'acqua aggiungendo le verdure per il brodo.

Una volta pronto filtrate il tutto con uno scolino e mettete da parte al caldo.

In una pentola bassa, preparate un soffritto con lo scalogno e lasciatelo cuocere per un paio di minuti, poi aggiungete il riso nero e rosolatelo sfumandalo con un bicchiere di vino bianco.

Intanto in in piccolo pentolino antiaderente, rosolate il corallo con un goccio di olio e di vino bianco per poco meno di un minuto, girandolo una sola volta.

Versatelo poi in un contenitore cilindrico dove lo potrete frullare agevolmente con il mixer.

Mentre lo frullate, aggiungete un filo d'olio creando così la maionese di corallo, aggiustate con pepe nero e mettete da parte.

Nella stessa pentola, gratinate i tranci di rana pescatrice con un goccio di olio e vino bianco.Un minuto per parte. Spostatele poi su un tagliere dove le affettate a listelle circa 1/2 centimetro.

Impiattate: Potete aiutarvi con gli appositi attrezzi da cucina per creare forme ecc.ecc.

Mettete il riso al centro del piatto, versategli sopra la maionese di corallo, aggiungete i trancetti di rana pescatrice, decorate anche con piccole fettine di pomodoro e prezzemolo.

Un pizzico di olio e servite.