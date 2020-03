"Rianimare la città è il minimo che possiamo fare". Inaugurati nuovi negozi in centro Biella

Il centro di Biella continua ad essere la meta di molti artigiani nonostante la situazione precaria: di fronte alle chiusure degli ultimi mesi, continuano ad aprire nuovi negozi.

Oggi, 7 marzo, sono stati inaugurati due nuovi locali; uno di articoli sportivi, Pressing Sports Store in via Vescovado, e l'altro di calzature, un outlet di Kammi in via Repubblica. Non solo, da qualche giorno anche il bar in piazza Fiume, che per molto tempo era rimasto chiuso, ha una nuova gestione mentre in via Italia, di fronte alla gioielleria Rodighiero, ha aperto un negozio di abbigliamento.

Ma le novità non finiscono qui: nei prossimi mesi in via Italia 49 aprirà "La cucina di Saffy", un laboratorio con vendita di dolci da forno artigianali. "I dolciumi verranno prodotti soltanto con materie prime senza glutine - racconta la titolare Stefania - principalmente dedicati ai celiaci ma anche a chi presenta altre allergie o intolleranze alimentari. Ovviamente si tratta di prodotti adatti anche a chi non ha problemi di alimentazione ma predilige comunque del cibo buono e senza additivi chimici. La decisione di aprire questa attività è nata perché ho unito le mie esigenze, visto che anch'io soffro di questo problema, alla mia passione per la cucina. Attualmente abbiamo iniziato con i lavori e speriamo di inaugurare entro Pasqua. Sono felice di aver aperto in centro a Biella: la città ha bisogno di rinascere e rianimarla è il minimo che possiamo fare. Ammetto che un po' mi spaventa, ma questo non mi ha fatto arrendere".