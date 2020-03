Servivano alimenti e bevande senza titolo, chiuso un circolo privato di Gaglianico

Somministrazione di alimenti e bevande in assenza dell'apposito titolo abilitativo. Questo il motivo per cui la Questura di Biella ha stabilito la chiusura del circolo Il Girasole di Gaglianico.

Una decisione presa in seguito al controllo amministrativo eseguito dalla Polizia di Stato, dalla Polizia Locale di Gaglianico e dal nucleo ispettivo dell'Inps di Biella. La violazione, che prevede una sanzione da 2500 a 15mila euro, è stata contestata alla vicepresidente del Circolo Privato, sito in via Matteotti.

Inoltre, gli agenti hanno accertato che l'amministrazione del circolo non aveva inviato le dovute comunicazioni presso lo sportello SUAP del Comune di Gaglianico. Un errore che, secondo la legge, prevede la stessa multa.