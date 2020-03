Lessona: Impatta su un muretto e si ribalta, ragazza soccorsa dal 118 FOTOGALLERY

Non è noto al momento il motivo per cui una ragazza, che da Cossato si dirigeva a Lessona sulla via Remo Pella, abbia perso il controllo dell'auto andandosi a schiantare sul muretto di recinzione di una casa per poi ribaltarsi. A causa dell'incidente, avvenuto stasera poco dopo le 20, la strada è stata temporaneamente chiusa per permettere alla Polizia, giunta in posto insieme ai Vigili del Fuoco di Cossato e Biella, di effettuare i rilievi di rito per determinare la dinamica del sinistro. Non si conoscono ancora le condizioni fisiche della donna.