Il Soccorso Alpino biellese e tutto il territorio salutano per l'ultima volta Pasqual Marsettin

Non ci sono state misure restrittive al funerale di Giampietro Pasqual Marsettin, il 64enne di Sagliano morto in un incidente sulla panoramica Zegna. Questa mattina, 7 marzo, volontari del Soccorso Alpino, parenti, amici e colleghi si sono riuniti nella chiesa di Sagliano per le esequie. Proprio i suoi amici del Soccorso Alpino biellese, di cui faceva parte, lo hanno accompagnato all'interno della chiesa per la celebrazione.

Dopo la messa, tutti sono rimasti fuori per salutarlo ancora una volta e fare le condoglianze ai suoi cari. A celebrarlo non c'erano soltanto i volontari del Soccorso Alpino biellese, ma anche i tecnici di quello valsesiano, alcuni Alpini della Valsessera e dei membri della Protezione Civile.

La sua improvvisa scomparsa ha lasciato grande sconforto anche tra i colleghi che lavoravano con lui sulle piste a Bielmonte, dov'era molto conosciuto.