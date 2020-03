Camion incastrato a Donato, danni lievi a un'abitazione

Un altro Tir è rimasto incastrato sulle strade della Valle Elvo. Dopo gli episodi accaduti al Tracciolino e a Zubiena, un camion diretto alla Lauretana si è bloccato in una via di Donato. Il mezzo ha procurato lievi danni ad un'abitazione della zona. Sul posto sono intervenute per viabilità e rilievi le forze dell'ordine.