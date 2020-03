Biella, dopo un tamponamento fa salire la donna in auto e si allontana. Denunciato per violenza privata

Un banale tamponamento è costato la bellezza di tre denunce a un ultra 60 enne biellese. Il fatto è successo nella giornata di giovedì 5 marzo nel parcheggio del centro commerciale Gli Orsi a Biella. Un'auto era guidata dall'uomo, l'altra da una donna con accanto la figlia 18enne. Stava piovendo forte e per compilare la costatazione amichevole e non bagnarsi, l'uomo ha invitato la donna a salire sulla sua macchina.

Poi i due non hanno trovato l'accordo così, forse in preda ad un momento di rabbia, l'uomo ha acceso il motore e si è allontanato con la donna a bordo. Paura per lei e spavento per la figlia che vedendoli andare via, ha immediatamente telefonato alla centrale operativa. Anche la mamma della giovane, quasi in contemporanea, è riuscita a chiamare i soccorsi.

I poliziotti hanno individuato l'auto, ferma vicino al ristorante Cavour di Gaglianico. L'ultra 60enne inizia lo show dicendo di essere disabile (cosa non vera), di sentirsi male e di avere bisogno di un bagno. Entrato nel ristorante, una volta chiusa la porta del gabinetto, ci sono voluti non pochi minuti prima che gli agenti lo convincessero ad uscire. "Ho solo bevuto due bicchieri di acqua e vino a pranzo" avrebbe affermato l'ultra 60enne alla Polizia.

Questa "bravata" è costata al biellese una denuncia per violenza privata nei confronti della donna, una seconda per essersi rifiutato di sottoporsi ad accertamenti sulla guida in stato di ebbrezza, una terza per essere responsabile di incidente in quanto al volante in stato di ubriachezza oltre al ritiro immediato della patente di guida. Mamma e figlia passata la paura sono ritornate a casa sane e salve.