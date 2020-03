Ponderano merita: "Bonus facciate? Giunta nel torpore amministrativo"

Riceviamo e pubblichiamo.

"Mentre molti Comuni hanno colto l'importanza della novità del "Bonus Facciate" introdotta con la Legge di Bilancio 2020, il Sindaco Locca e la sua giunta restano nel loro torpore amministrativo. E' così che la minoranza del Gruppo Ponderano Merita, a firma del capogruppo Marco Romano, ha depositato una mozione volta a impegnare l'amministrazione ponderanese a svolgere "una ricognizione territoriale per l’individuazione di equipollenze tra le “zone” indicate nel testo normativo, fornire ampia comunicazione a mezzo degli uffici comunali, del sito internet istituzionale, nonché sui social media, della possibilità di aderire all'iniziativa nonchè dotare il Comune di Ponderano di linee guida per l’armonizzazione delle tinte delle facciate e degli accessori in modo da valorizzare l’agglomerato urbano".

"La norma attribuisce a tutti i cittadini all'interno di determinate aree urbane la possibilità di aderire a una iniziativa che permette di detrarre il 90% delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione delle facciate delle abitazioni e pensiamo sia una possibilità che potrebbe migliorare la qualità dell'abitato ponderanese, già in linea con quanto avevamo iniziato negli scorsi anni con il recupero del Nucleo di Antica Formazione che ha visto la ristrutturazione del Ciucarun (la torre medioevale, ex porta del castello) e la creazione della nuova piazza Garibaldi.

L'iniziativa privata rimane fondamentale ma è doveroso che il Comune, che ha un chiaro ed innegabile interesse a far sì che i fabbricati assumano una veste decorosa e sicura, si impegni a comunicare al cittadino la possibilità e a incentivare le adesioni. Penso ai tanti immobili con facciate scrostate e calcinacci cadenti che caratterizzano molte realtà in tutto il biellese, Ponderano compresa" dice Marco Romano che aggiunge "è inoltre evidente che tale misura potrebbe essere un volano per le imprese locali fortemente penalizzate dalla crisi economica in cui versa il territorio".

In linea con l'impostazione dell'attività della minoranza di Ponderano Merita, il gruppo intende rimanere a fianco dei cittadini con proposte e condotte costruttive che non si limitano alla dovuta e costante attività di controllo "abbiamo infatti proposto a questa amministrazione di assumere una iniziativa originale volta al sostengo della riqualificazione del centro storico mediante l’elaborazione di una convenzione (o di un bando aperto) con i proprietari delle abitazioni formanti il NAF che vorranno sistemare le facciate delle case in favore dei quali il Comune si impegni all’esenzione/restituzione mediante incentivo degli oneri per l’occupazione del suolo pubblico dei ponteggi e degli eventuali oneri urbanistici".

"Fondamentale resta poi che il Comune si doti e diffonda le linee guida per armonizzare i colori utilizzati per garantire una buona qualità estetica degli agglomerati urbani, in particolare nel centro dove occorre valorizzare l'impianto storico ambientale che caratterizza l'area" conclude Romano "e auspichiamo che il Sindaco voglia recepire la mozione convocando il Consiglio e, possibilmente, attivandosi sin da subito con l'ottimo ufficio tecnico comunale".