Discarica al Brianco, arriva il no dell'amministrazione comunale

Il Consiglio Comunale di Salussola ha votato il no definitivo per la realizzazione della discarica al Brianco. L’ultimo Consiglio Comunale, svoltosi a porte chiuse per l'emergenza oronavirus, ha negato all'unanimità il consenso alla costruzione della discarica di amianto, anche a rafforzamento del precedente atto del 2018.

Il no dell'amministrazione si deve al fatto che il progetto risulta difforme dal Piano Territoriale Regionale e, per il consiglio, incompatibile con il territorio biellese e la sua produzione. La volontà espressa dal Consiglio Comunale sarà presentata alla prossima Conferenza dei Servizi.