Pray, il sogno di Achille Burocco diventa realtà. "Nuova scuola d'infanzia dedicata al metodo Montessori"

Verrà realizzata a Pray una nuova Scuola dell’Infanzia dedicata al metodo “Montessori”. Achille Burocco, noto imprenditore residente nel Comune di Pray, già promotore e mecenate di innumerevoli iniziative a favore del paese dove opera con la propria azienda e di tutta la Valsessera, ricordiamo la realizzazione della piscina olimpionica a disposizione di tutta la cittadinanza nella stagione estiva, la realizzazione di un asilo nido modernissimo dove viene applicato fin dalla più tenera età il metodo educativo “Montessori”, e il finanziamento spesso silente di moltissime altre iniziative benefiche a favore di scuole, strutture religiose, nonché associazioni del territorio. Martedì è stata firmata una convenzione tra Achille Burocco e il Comune di Pray rappresentato dal Sindaco Gian Matteo Passuello per la costruzione di una scuola dell’Infanzia (Scuola Lidia Burocco) il cui inizio lavori è previsto già dalle prossime settimane a Pray, nell’area adiacente alla scuola media. Questa operazione si è resa possibile grazie all’acquisto e successiva donazione al Comune di Pray da parte di Achille Burocco, dei terreni necessari all’edificazione della nuova struttura.

Diventa realtà pertanto, il sogno di Achille Burocco di mettere a disposizione dei giovani , fin dalla più tenera età, l’applicazione del metodo educativo “Montessori” a lui molto caro, e per il quale ha ulteriormente finanziato con 30000 euro l’Istituto Comprensivo di Pray al fine di organizzare un corso dedicato, alla formazione di un consistente numero di insegnanti delle scuole della Valsessera al metodo “Montessori“. Pertanto, grazie all’impegno profuso dalla Dirigente e dei docenti, che ringraziamo per la disponibilità, già nel prossimo anno scolastico verrà probabilmente avviata la sperimentazione del metodo nella maggior parte dei plessi scolastici dell’Infanzia della Valsessera. La nuova struttura che verrà realizzata nei prossimi mesi , cui si stima una spesa prossima ai 2 milioni di euro, corrisponderà ai più moderni standard di sicurezza e contenimento energetico. La scuola sarà dotata di ogni attrezzatura e arredo necessari alla formazione e crescita dei bimbi e sarà realizzata per le esigenze di 90 alunni, di cui una sezione primavera.

I lavori che inizieranno nel corrente mese di marzo e termineranno presumibilmente entro il mese di Maggio/Giugno del prossimo anno, saranno direttamente seguiti da Achille Burocco e da un proprio staff tecnico. Il nuovo edificio sarà consegnato al Comune di Pray per la futura gestione, e all’Istituto Comprensivo già per le esigenze scolastiche del 2021/2022. L’Amministrazione Comunale di Pray, a nome di tutta la cittadinanza, ringrazia ancora di cuore Achille Burocco per quanto sino ad oggi fatto, e per questo concreto atto l’ulteriore atto di generosità, e amore per i giovani di Pray e di tutta la Valsessera.