Verrone, annullato l'evento "Donne... Espressione di Arte"

Anche "Donne... Espressione di Arte" è stato annullato. L'evento si sarebbe dovuto tenere sabato 7 marzo nella sala degli affreschi in via al Castello a Verrone. Protagoniste della manifestazione la violinista biellese Anais drago, che si sarebbe esibita insieme all'esposizione di immagini di Johara Sassi e Alice Angelica Krizman. Come da ordinanza, l'evento non potrà svolgersi come di consueto.