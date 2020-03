Psicosi coronavirus: sui social spopola il post "bufala" sui 18 operatori del pronto soccorso di Imperia positivi al tampone

Tra "bufale" su Facebook e messaggi audio inviati su Whatsapp ieri sera, a Imperia e dintorni, come in altre città, si è toccato l'apice della psicosi.

L'emergenza per il contagio da Coronavirus non risparmia nessuno e nonostante le Regioni ogni giorno con appositi punti stampa diano informazioni aggiornate su persone ospedalizzate, persone in sorveglianza attiva, nuovi contagiati e persone guarite, basta un sms inviato in qualche gruppo a gettare una comunità nello sconforto, che molto spesso sfocia nel grottesco. Erano da poco passate le ore venti che un utente tramite un post su Facebook allarmava l'universo social per il contagio di 18 operatori sanitari aggiungendo un 'ringraziamento' alla signora, originaria della provincia di Bergamo, che due giorni fa dall'albergo in cui soggiornava a Diano Marina si era recata in pronto soccorso ad Imperia poiché stava male.

Un malessere che successivamente ha riscontrato la sua positività, e quella del marito, al coronavirus; notizia questa che ha fatto scattare subito il protocollo ministeriale e ieri ha visto tutto il personale dell'albergo finire in quarantena assistita a casa, mentre i quasi 50 ospiti essere isolati all'interno dell'hotel a Diano insieme alla famiglia dei titolari della struttura e a quella del portiere.

Isolamento che è terminato nel tardo pomeriggio di ieri perché il comune di Diano, attraverso il corpo della polizia municipale, e i Carabinieri hanno provveduto a coordinare le operazione di rientro della comitiva nel bergamasco. Operazioni queste documentate dalla maggior parte di giornali, siti web di informazione, radio e tv locali e nazionali, ma che non sono bastate a placare la psicosi. Oltre al post diffuso su Facebook si è aggiunto anche un audio rimbalzato su decine e decine di chat. Un voce femminile "informava in tempo reale" che la positività al coronavirus era "transitata anche all'ospedale di Imperia dove 18 sanitari sono in quarantena perché positivi" e ciò ha portato ad una "rivalutazione dei turni di lavoro". La donna si è palesata come "operatore sul campo" sostenendo di dover sostituire un collega per il turno di guardia poiché lo stesso aveva avuto "l'onore", detto chiaramente in modo ironico, di visitare la donna giunta da Diano in pronto soccorso l'altro ieri mattina aggiungendo infine, che ogni "misura di contenimento dei contatti è sacrosanta".

Senza voler addossare responsabilità all'autrice dell'audio occorre, però fare chiarezza e riportare i dati veri. Lo si deve alle Istituzioni sanitarie e non che stanno fronteggiando l'emergenza con abnegazione e alto spirito di servizio, ma lo si deve soprattutto ai cittadini i quali hanno il diritto di entrare in possesso di informazioni veritiere e non di vedersi rifilare "bufale" quando si tratta di argomenti così delicati, la cui distorsione può generare non solo allarmismi per la propria salute, ma anche per la tutela economica e sociale di un'intera provincia già duramente provata dalla situazione generale.

Forse in molti dovremmo stare un pochino più calmi ed evitare questo tipo di 'catene di Sant'Antonio' che oggi sfruttano la velocissima rete di social e cellulari per diffondersi rapidamente ovunque. Fate attenzione perchè non è certo in questo modo che si sconfigge il virus.

Di negativo c'è solo il clima che si è creato sui social e sulle applicazioni di messaggistica (reali vettori del virus della psicosi) per cui gli unici 'vaccini' sono la corretta informazione e soprattutto il buon senso.