Il Coronavirus non ferma i TeLemarker Bielèis: La Sbiellata III ci sarà, ma in forma ridotta

La terza edizione della sBiellata con i Telemarker Bielèis ci sarà, anche se in forma ridotta. La manifestazione avrebbe dovuto svolgersi lo scorso weekend del 29 febbraio e 1° marzo, ma a causa della precedente ordinanza era stata rinviata e si svolgerà domani, sabato 7 e domenica 8 marzo.

Per permettere lo svolgimento della manifestazione, sono stati eliminati dal programma i momenti di aggregazione: "Aperitivi, discoteca, pranzi: tutte le occasioni aggregative sono state annullate" spiega Andrea Pollono, presidente della Fondazione Funivie di Oropa. La due giorni si svolgerà nella Conca di Oropa e sulle piste di Bielmonte, alla scoperta della tecnica sciistica del Telemark, il tutto secondo la nuova ordinanza emanata dal presidente del consiglio dei Ministri Giuseppe Conte.

"Viaggeremo con i mezzi al 50 per cento, così come sarà dimezzata la capienza della sala d'attesa. Le corse saranno invece raddoppiate: ce ne sarà una ogni quarto d'ora al posto che ogni mezzora. Faremo in modo che le persone possano sfollare senza doversi ammassare nei punti di ritrovo. Si tratterà di un'edizione meno festosa, ma il Ministero ci chiede di incentivare la pratica all'aria aperta e noi contribuiamo in questo, sempre nel rispetto delle disposizioni previste e nella sicurezza di tutti".