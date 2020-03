Coronavirus, a Bioglio alcuni cittadini in quarantena nelle loro abitazioni in via precauzionale

Ci sono anche alcuni biogliesi ad essere stati messi in quarantena in maniera precauzionale per il Coronavirus. La comunicazione ufficiale è arrivata dalle parole del sindaco Stefano Ceffa che comunque ha precisato che si tratti di "un fatto circoscritto a poche persone".

"Ho appena concordato con il prefetto di Biella quinta comunicazione anche in seguito a numerosi contatti avvenuti nella giornata di ieri e di oggi. Siamo una piccola comunità e le voci circolano velocemente anche nei paesi vicini e a volte in modo incontrollato con il rischio di creare allarmismi. Allora vi informo in via ufficiale che è stata disposta la quarantena di 14 giorni per alcuni nostri concittadini biogliesi, a titolo precauzionale ed in assenza di sintomi, tutti stanno bene. Si tratta appunto di una misura precauzionale motivata dai protocolli. Invito tutta la comunità alla massima calma e compostezza. Si sta facendo: tutto. bene e velocemente.

Ringrazio medici, prefettura, gli uffici comunali e i nostri concittadini che responsabilmente. con retta coscienza e docile mansuetudine hanno accolto la limitazione della loro libertà di movimento a tutela di tutti. Se avete necessità sono a a disposizione come sempre. Andiamo avanti con attenzione, prudenza, rispettando le indicazioni ma per cortesia andiamo avanti soprattutto con fiducia e responsabilità".