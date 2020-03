Coronavirus, Lucia Azzolina: "Chiusura delle scuole fino al 5 aprile? E' un fake. Lo trovo intollerabile"

"Gira un finto comunicato attribuito al Ministero dell'Interno in cui si dice che è stata disposta la chiusura delle scuole fino al 5 aprile. Chi fa questi giochini si diverte alle spalle di milioni di studenti e genitori, della scuola. Lo trovo intollerabile. Ma possiamo tutti fare qualcosa per fermare questa follia delle fake news virali. Verificare leggendo fonti ufficiali e NON CONDIVIDERE contenuti non accertati". Queste le parole del Ministro Lucia Azzolina.