Coronavirus, ispettore Andreotti: "e-mail con malware sfrutta l'emergenza e ruba credenziali bancarie"

In particolare sono stati segnalati due malware diffusi via e-mail attraverso campagne massive di spam che potrebbero interessare anche le caselle di posta istituzionali inducendo in errore gli operatori. "Il primo malware assume la forma di un file nominato CoronaVirusSafetvMeasures pdf che viene allegato alle e-mail spam; l'estensione è soltanto in apparenza .pdf, trattasi infatti di un file eseguibile .exe che avvia il download di contenuti spazzatura -precisa la Polizia di Stato-. Il secondo malware assume la forma di un file con allegato .doc in cui sono esposte alcune precauzioni per evitare il contagio a firma di tale Dr.ssa Penelope Marchetti dell'OMS.

"Si tratta di una Malware molto potente tipo Trojan -conclude Andreotti- e addirittura possono rubare le credenziali bancarie, password e prendere il controllo del computer". Il consiglio della Polizia: "Utilizzare estreme cautele sull'utilizzo delle caselle di posta elettronica, soprattutto quelle istituzionali, evitando in caso di email sospette di -cliccare sui link contenuti e di non aprire allegati anche se hanno l'aspetto di file ad, esempio Word e Pdf, apparentemente legittimi".